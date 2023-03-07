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ЦБ Азербайджана открыл дополнительные пункты приема граждан

ЦБ Азербайджана открыл дополнительные пункты приема граждан Центральный банк Азербайджана (ЦБА) открыл дополнительные пункты приема для потребителей финансовых услуг, проживающих за пределами столицы.
Финансы
7 марта 2023 г. 15:37
ЦБ Азербайджана открыл дополнительные пункты приема граждан

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) открыл дополнительные пункты приема для потребителей финансовых услуг, проживающих за пределами столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, прием граждан будет осуществляться также в центрах, расположенных в городах Сумгайыт и Евлах.

Потребители могут обращаться по адресам: город Сумгайыт, 40-й квартал, улица Джафара Джаббарлы, 1 и город Евлах, проспект Гейдара Алиева, 82.

Ранее прием потребителей финансовых услуг был возможен в региональных центрах ЦБА, расположенных в городах Губа, Билясувар и Гянджа. А в городе Баку потребителей финансовых услуг принимают в административном здании, расположенном по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı regionlarda yaşayan vətəndaşların işini asanlaşdırıb

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