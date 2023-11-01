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ЦБА опубликовал 3-летний прогноз по годовой инфляции

ЦБА опубликовал 3-летний прогноз по годовой инфляции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует годовую инфляцию в стране в этом году на уровне 4,3%, в следующем году - 5,3%, в 2025 году - 3,4%.
Финансы
1 ноября 2023 г. 14:47
ЦБА опубликовал 3-летний прогноз по годовой инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует годовую инфляцию в стране в этом году на уровне 4,3%, в следующем году - 5,3%, в 2025 году - 3,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"В нескольких обновлениях прогнозов в текущем году прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы находились в целевом диапазоне", - говорится в заявлении ЦБА.

Регулятор полагает, что усиление понижающих факторов в условиях инфляции, стабилизация инфляционных ожиданий дают основание прогнозировать формирование годовой инфляции в пределах целевого показателя на конец текущего года и на следующий год.

По прогнозам на октябрь, инфляция будет в целевом диапазоне в среднесрочной перспективе. Дальнейшие решения ЦБА по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом сравнения прогнозируемой инфляции с целевой и обновленных макроэкономических прогнозов.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan announces 3-year annual inflation forecast
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya ilə bağlı 3 illik proqnozunu açıqlayıb

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