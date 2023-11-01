ЦБА опубликовал 3-летний прогноз по годовой инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует годовую инфляцию в стране в этом году на уровне 4,3%, в следующем году - 5,3%, в 2025 году - 3,4%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует годовую инфляцию в стране в этом году на уровне 4,3%, в следующем году - 5,3%, в 2025 году - 3,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"В нескольких обновлениях прогнозов в текущем году прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы находились в целевом диапазоне", - говорится в заявлении ЦБА.

Регулятор полагает, что усиление понижающих факторов в условиях инфляции, стабилизация инфляционных ожиданий дают основание прогнозировать формирование годовой инфляции в пределах целевого показателя на конец текущего года и на следующий год.

По прогнозам на октябрь, инфляция будет в целевом диапазоне в среднесрочной перспективе. Дальнейшие решения ЦБА по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом сравнения прогнозируемой инфляции с целевой и обновленных макроэкономических прогнозов.