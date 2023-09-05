ЦБ Азербайджана обсудил с ICIEC возможности дальнейшего развития

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) обсудили возможности дальнейшего развития.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) обсудили возможности дальнейшего развития.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов во главе с генеральным директором Уссамой Абдель Рахманом Каисси.

На встрече мы обменялись мнениями по вопросам страхования инвестиций и экспортных кредитов на основе исламских принципов, в частности по вкладу этих финансовых отношений в развитие реального сектора и финансовой системы в нашей стране", - отметил Кязымов.