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ЦБ Азербайджана наделен новыми полномочиями в отношении акционерных обществ

ЦБ Азербайджана наделен новыми полномочиями в отношении акционерных обществ Кабинет министров внес изменения в постановление “О решении некоторых вопросов, вытекающих из принятия Гражданского кодекса” от 23 декабря 2000 года, и в постановление об утверждении ”Правил государственной регистрации ипотечной бумаги” от 13 февраля 2006
Финансы
22 декабря 2023 г. 17:40
ЦБ Азербайджана наделен новыми полномочиями в отношении акционерных обществ

Кабинет министров внес изменения в постановление “О решении некоторых вопросов, вытекающих из принятия Гражданского кодекса” от 23 декабря 2000 года, и в постановление об утверждении ”Правил государственной регистрации ипотечного листа” от 13 февраля 2006 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отныне минимальный предел уставного капитала акционерного общества в случаях, предусмотренных законами, регулирующими финансовые рынки в Азербайджане, будет определяться Центральным банком Азербайджана.

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