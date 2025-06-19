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ЦБ Азербайджана и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов

ЦБ Азербайджана и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк провели обсуждение текущего статуса реализуемых проектов.
Финансы
19 июня 2025 г. 16:37
ЦБ Азербайджана и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк провели обсуждение текущего статуса реализуемых проектов.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Глава ЦБА Талех Кязымов принял делегацию во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по основным направлениям новой Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы, текущему ходу реализации действующих проектов, а также по будущим инициативам.

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