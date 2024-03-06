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ЦБА и ВБ обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства

ЦБА и ВБ обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства (2025-2028 годы)
Финансы
6 марта 2024 г. 20:16
ЦБА и ВБ обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства (2025-2028 годы)

Как передает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с Антонеллой Бассани, вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. На встрече мы рассмотрели текущее состояние сотрудничества с Всемирным банком, реализуемые проекты и текущий статус технической помощи, реализуемой совместно ЦБА и Всемирным банком", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоGovernor of CBA, World Bank official mull new partnership framework for 2025-2028
Версия на азербайджанском языке ФотоTaleh Kazımov Dünya Bankı ilə 2025-2028-ci illər üçün olan yeni tərəfdaşlıq çərçivəni müzakirə edib

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