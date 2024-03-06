ЦБА и ВБ обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства (2025-2028 годы)

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства (2025-2028 годы)

Как передает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с Антонеллой Бассани, вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. На встрече мы рассмотрели текущее состояние сотрудничества с Всемирным банком, реализуемые проекты и текущий статус технической помощи, реализуемой совместно ЦБА и Всемирным банком", - говорится в публикации.