ЦБ Азербайджана и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании

Центральные банки Азербайджана и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Центральные банки Азербайджана и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках рабочего визита в Таджикистан мы были рады встрече с председателем Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратовым. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать расширению партнерства между нашими ведомствами, обмену опытом и информацией, организации двусторонних визитов. Верим, что документ поспособствует укреплению сотрудничества между центральными банками двух стран", - говорится в публикации.