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ЦБ Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

ЦБ Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании Целью меморандума является углубление связей между центральными банками двух стран, обмен информацией и усиление сотрудничества
Финансы
18 декабря 2020 г. 12:39
ЦБ Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Центральным банком Турции (TMB) подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, целью меморандума является углубление связей между центральными банками двух стран, обмен информацией и усиление сотрудничества.

Согласно документу, предусматривается обмен опытом между сторонами по различным направлениям деятельности, осуществление совместных исследовательских работ, проведение обучающих программ, оказание консультационных услуг. В то же время в рамках меморандума между сторонами будет проведен обмен информацией об экономических и финансовых процессах, происходящих в обеих странах, а также по вопросам централизованного банкинга.

"Между ЦБА и ТМЦ на протяжении многих лет сложились интенсивные партнерские отношения, в рамках которых были реализованы совместные проекты технической помощи по различным функциональным направлениям. Меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между центральными банками двух стран и внесет вклад в развитие банковской системы обеих стран в целом", - заявил ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Mərkəzi Bankları Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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