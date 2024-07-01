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Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества Главы Центробанков Азербайджана и Таджикистана обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества.
Финансы
1 июля 2024 г. 17:37
Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Главы Центробанков Азербайджана и Таджикистана обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках заседания избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда начался наш рабочий визит в Душанбе. Первая встреча состоялась с моим таджикским коллегой Фирдавсом Толибзода. Я выразил ему благодарность за приглашение, передав свои поздравления по случаю проведения такого важного мероприятия, как собрание избирательной группы. На встрече были обсуждены текущее состояние и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Tajikistan eye strengthening banking relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Tacikistan bank sektorunda əlaqələri möhkəmləndirmək istəyir

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