Центробанки Азербайджана и Таджикистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Главы Центробанков Азербайджана и Таджикистана обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества.

Главы Центробанков Азербайджана и Таджикистана обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках заседания избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда начался наш рабочий визит в Душанбе. Первая встреча состоялась с моим таджикским коллегой Фирдавсом Толибзода. Я выразил ему благодарность за приглашение, передав свои поздравления по случаю проведения такого важного мероприятия, как собрание избирательной группы. На встрече были обсуждены текущее состояние и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана",- говорится в публикации.