ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию Günay Bank

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank.

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, это связано с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.

Согласно закону "О банках“, у Günay Bank была отозвана лицензия, подано заявление в суд о ликвидации банка путем банкротства, а также назначены временные администраторы кредитной организации и переданы все полномочия по ее управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка.

Удельный вес Günay Bank в активах банковской системы страны составляет 0,6 %, в кредитном портфеле - 1 %, а в обязательствах сектора - всего 0,5%. Аннулирование банковской лицензии не представляет угрозы финансовой стабильности банковского сектора.

Günay Bank является членом Азербайджанского фонда страхования вкладов. Компенсации по вкладам населения, застрахованным в банке, будут выплачиваться в соответствии с законодательством. Иные обязательства банка также будут регулироваться в соответствии с законодательством. Согласно отчетности, представленной банком в фонд, на конец I квартала 2023 года застрахованные (компенсируемые) вклады в банке составляют 38,5 млн манатов. По подсчетам, 99,9% вкладов будут компенсированы.