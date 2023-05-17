ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию Günay Bank

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, это связано с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.
Согласно закону "О банках“, у Günay Bank была отозвана лицензия, подано заявление в суд о ликвидации банка путем банкротства, а также назначены временные администраторы кредитной организации и переданы все полномочия по ее управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка.
Удельный вес Günay Bank в активах банковской системы страны составляет 0,6 %, в кредитном портфеле - 1 %, а в обязательствах сектора - всего 0,5%. Аннулирование банковской лицензии не представляет угрозы финансовой стабильности банковского сектора.
Günay Bank является членом Азербайджанского фонда страхования вкладов. Компенсации по вкладам населения, застрахованным в банке, будут выплачиваться в соответствии с законодательством. Иные обязательства банка также будут регулироваться в соответствии с законодательством. Согласно отчетности, представленной банком в фонд, на конец I квартала 2023 года застрахованные (компенсируемые) вклады в банке составляют 38,5 млн манатов. По подсчетам, 99,9% вкладов будут компенсированы.