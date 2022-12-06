ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за 10 лет

Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку и повторил, что для обуздания инфляции потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку и повторил, что для обуздания инфляции потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Как передает Report, банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 10-летнего максимума 3,1%. Это повышение стало восьмым за последние 8 месяцев. Все 30 опрошенных Reuters экономистов ожидали повышения на 25 пунктов.

"Правление ожидает дальнейшего повышения ставок, но его траектория заранее не определена", - сказано в заявлении управляющего РБА Филипа Лоу по итогам заседания.

По его словам, размеры и сроки дальнейшего повышения по-прежнему будут определяться поступающими данными и оценкой правлением перспектив инфляции и рынка труда.

Цикл ужесточения политики РБА прервется как минимум до февраля, и за это время можно будет оценить воздействие повышения ключевой ставки на 300 базисных пунктов с мая.

Уже есть признаки охлаждения экономики в результате повышения ставок: в октябре темп инфляции замедлился, хотя по новой методике при его помесячном расчете не учитываются тарифы на коммунальные услуги. Ожидается, что в 4-м квартале годовой темп общей инфляции достигнет пика на уровне 8%.

После объявления решения РБА пара австралийский доллар/доллар США немного укрепилась и торговалась по 0,6729.

Теперь рынки ожидают, что ключевая ставка достигнет пика в июле следующего года на уровне 3,6%, а не 3,5%, как считалось до объявления решения центрального банка.