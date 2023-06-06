ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимального за 11 лет уровня

Резервный банк Австралии (РБА) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до максимального за 11 лет уровня 4,10%.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении банка.
Сообщается, что повышение обеспечит большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому диапазону в разумные сроки. Для достижения целевого диапазона инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Рынки склонялись к тому, что Центробанк сделает паузу в цикле ужесточения, но учитывали в котировках 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов.