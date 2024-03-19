ЦБ Армении запретил обслуживать карту "Мир" из-за возможных санкций США

Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту "Мир" из-за угрозы подпасть под американские санкции.

Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту "Мир" из-за угрозы подпасть под американские санкции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в банковской сфере республики.

"Армянский процессинговый центр ArCa одновременно обрабатывает платежи "Мир", Visa и Mastercard. Visa и Mastercard отказываются работать с компанией, которая одновременно обслуживает подсанкционный "Мир". Они не имеют права работать с ArCa в этом случае. Поэтому других вариантов, кроме как запретить обслуживание "Мира", не остается, а то наша страна останется без международных карт", - сообщил источник.

Он также отметил, что ЦБ Армении представляет этот процесс как решение частных банков, чтобы "не обижать российскую сторону".