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ЦБ Армении повысил ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен

ЦБ Армении повысил ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен Совет Центрального банка Армении на сегодняшнем заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на один процентный пункт, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.
Финансы
15 декабря 2020 г. 20:32
ЦБ Армении повысил ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен

Совет Центрального банка Армении на сегодняшнем заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на один процентный пункт, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

"Было принято решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт и установить ее на уровне 5,25%", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ Армении.

Ставка ломбардного репо также установлена на уровне 6,75%, а ставка по привлечению денежных средств составляет 3,25%, - добавили в пресс-службе финансового регулятора.

По мнению экспертов, Армения, экономика которой находится в упадке, вынуждена повышать заемные ставки, чтобы хоть как-то залатать трещащий по швам бюджет.

Как заявил экс-глава Центробанка республики Баграт Асатрян, Центробанк Армении повысил ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию.

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