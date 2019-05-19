ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории

Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Khaama Press, цитируя заявление ЦБ.

В нем говорится, что "лицензия отзывается у Arian Bank, так как это финансовое учреждение не соблюдает законы и не выполняет нормативные акты ЦБ и правительства Афганистана". Другой причиной аннулирования лицензии на право работать в Афганистане, как отмечается в заявлении, стало то, что, по мнению властей в Кабуле, иранский банк "не вносит никакой вклад в экономическое развитие страны".

Arian Bank проводил финансовые операции в Афганистане с 2004 года.

В конце марта ЦБ Афганистана по аналогичным причинам лишил лицензии на операционную деятельность в стране пакистанский Habib Bank Limited.