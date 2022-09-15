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CAREC: Борьба с изменением климата является главным приоритетом для АБР

CAREC: Борьба с изменением климата является главным приоритетом для АБР Борьба с изменением климата является главным приоритетом для Азиатского банка развития (АБР).
Финансы
15 сентября 2022 г. 11:00
CAREC: Борьба с изменением климата является главным приоритетом для АБР

Борьба с изменением климата является главным приоритетом для Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института CAREC Шакил Шах на 6-м Форуме развития мозговых центров Азиатской программы регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Баку.

"АБР стремится к достижению своих амбиций по финансированию климата в размере 100 млрд долларов США с 2019 по 2030 год", - сказал он.

Кроме того, по словам гостя, АБР оказал техническую и финансовую поддержку странам-членам, в том числе Азербайджану, посредством CAREC и других инициатив в регионе Центральной и Западной Азии: "Такая поддержка способствует экологической устойчивости экономического развития и декарбонизации регионов".

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Версия на английском языке CAREC: Combating climate change - top priority for ADB
Версия на азербайджанском языке CAREC: "ADB üçün iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə əsas prioritetdir"

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