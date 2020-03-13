Вусал Гасымлы: В ближайшие дни интенсивность обмена валюты в банках снизится

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"В настоящее время объем наличных денег вне банковской системы (М0) в Азербайджане составляет 9,3 млрд манатов. Потребительские расходы населения в среднем составляет 300 манатов на человека, в целом же, 3 млрд манатов в месяц. При таком расчете потенциальный объем манатов для обмена валюты в банках ограничен. В ближайшие дни интенсивность обмена валюты в банках снизится. Потому что ежемесячные расходы населения составляют до 1/3 денежной массы. То есть часть наличных манатов нужна населению для обеспечения текущего потребления, и нет необходимости в конвертировать эти средства в доллары".

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

"На этой неделе на трех валютных аукционах в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в среднем, было продано 700 млн долларов США. Причем на каждом следующем аукционе было меньше валютного спроса, чем на предыдущем. Это означает, что в ближайшие недели, особенно учитывая, что покупки на Новруз байрамы также будут в манатах, частота конвертации маната в доллары снизится.

Что касается конвертации манатных вкладов в долларовые, потери на разнице между ставками и конвертации составят в среднем до 10%. Согласно теории рационального выбора, конвертация манатных депозитов в доллары сейчас более рискованна, и население идет на это неохотно. С другой стороны, если в 2014 году депозиты в манатах превышали 9 млрд в долларовом эквиваленте, в настоящее время этот показатель равен 5,1 млрд. Давление на долларизацию депозитов в манатах также уменьшилось в разы по сравнению с 2014 годом.

Депозиты в свободно обращаемой валюте в январе этого года достигли 10,6 млрд манатов, что в 2,6 раза больше показателя 2014 года. Рост депозитов в свободно обращаемой валюте является фактором снижения давления на валютный рынок", - отметил он.

"Учитывая перспективу снижения импорта из Китая, Ирана и других стран в этом году, а также прошлогодний импорт монетарного золота, мы можем спрогнозировать, что для нужд импорта потребуется меньше валюты, чем в прошлом году.

Валютные резервы ЦБА выполняют только макроэкономические функции "стабилизатора" и "подушки безопасности". На этой неделе валютные торги состоялись вместе с ГНФАР. Уже в этом году фонд планирует предложить местному рынку 6,8 млрд долларов США по текущему курсу для трансфертов в бюджет и финансирования улучшения жилищных условий переселенцев.

В настоящее время основная задача - регулировать спрос и предложение, не допускать панику на валютном рынке. Валютный спрос населения будет полностью удовлетворен", - добавил Гасымлы.