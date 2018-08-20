C сегодняшнего дня Венесуэла деноминирует национальную валюту

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ C сегодняшнего дня в Венесуэле в оборот вводится новая национальная валюта.

Как сообщает Report со ссылкой на российски СМИ, деноминация национальной валюты проводится в соотношении 1:100 000.

Суверенный боливар придет на смену старому, который обесценился в результате гиперинфляции.

Глава государства Николас Мадуро объявил понедельник выходным днем, чтобы граждане смогли спокойно адаптироваться к новым деньгам. Уточняется, что в стране будет ходить две валюты - боливар и "петро", причем первый будет привязан ко второму.