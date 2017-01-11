Бывший председатель Standard Insurance получил должность в Gala Hayat Insurance

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Назначен генеральный директор ОАО Gala Hayat Insurance. Как сообщили Report из компании, на эту должность назначен Айдын Рахманов.

До октября прошлого года он являлся председателем правления страховой компании Standard Insurance. Отметим, что назначенный недавно председатель Совета директоров Gala Hayat Insurance Камал Ибрагимов ранее занимал ту же позицию в Standard Insurance.

Напомним, что Gala Hayat Insurance создана в 2008 году. Уставный капитал составляет 10,01 млн. манатов. Акционерами компании являются ОАО AzRe Reinsurance (88,57%) и Низами Мамед оглу Махмудов (11,43%).