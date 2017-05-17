Бывший председатель Gunay Sigorta создает страховое агентство

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО Gunay Sigorta Гамбар Суванвердиев намерен основать страховое агентство.

Об этом сообщил Report сам Г. Суванвердиев.

"Сейчас ведется работа в связи с госрегистрацией ООО "Страховое агентство Buta". Параллельно мы представили предварительные документы в Палату надзора за финансовыми рынками. Этот вид деятельности требует специального разрешения, лицензии", - отметил он.

Напомним, что Г. Суванвердиев до Gunay Sigorta возглавлял правление ОАО Buta Sigorta, продавшей свои активы этой компании.