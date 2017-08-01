Бывший глава ФРС: "Пузырь" на рынке облигаций может спровоцировать кризис

Баку. 1 августа. REPORT.AZ / На глобальном рынке облигаций возник "пузырь" и его результат негативно скажется на всех.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил один из бывших руководителей Федеральной резервной системы США (ФРС) Алан Гринспен, занимавший эту должность 19 лет.

"Долгосрочные ставки очень низкие и это не может продолжаться долго. С повышением ставок будут предприняты резкие шаги. В настоящее время мы находимся в "пузыре", - отметил он.

Большинство аналитиков США полагают, что низкие ставки сохранятся, в то время как Гринспен предсказывает резкий рост ставок с завершением монетарной экспансии.

Главный экономист немецкого Deutsche Bank Бинки Чада отмечает, что доходность облигаций в США ниже возможного максимума. Главный экономист RBC Capital Том Порселли полагает, что вызванное инфляцией давление в любой момент может нанести удар по рынкам облигаций.