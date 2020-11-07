Бывший член правления Petkim возглавил Центробанк Турции

До этого назначения он работал главой департамента администрации президента Турции

Председатель Центрального банка Турции Мурат Уйсал освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, приказ в связи с этим подписал президент Реджет Тайип Эрдоган.

Другим его приказом руководство структурой поручено Наджи Агбалу.

До этого назначения он работал главой департамента администрации президента Турции, в 2015-2018 годы был министром финансов Турции, в 2006 году на 1 год был членом правления нефтехимического холдинга Petkim, считающегося одной из крупнейших инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.