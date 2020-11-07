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Бывший член правления Petkim возглавил Центробанк Турции

Бывший член правления Petkim возглавил Центробанк Турции До этого назначения он работал главой департамента администрации президента Турции
Финансы
7 ноября 2020 г. 11:16
Бывший член правления Petkim возглавил Центробанк Турции

Председатель Центрального банка Турции Мурат Уйсал освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, приказ в связи с этим подписал президент Реджет Тайип Эрдоган.

Другим его приказом руководство структурой поручено Наджи Агбалу.

До этого назначения он работал главой департамента администрации президента Турции, в 2015-2018 годы был министром финансов Турции, в 2006 году на 1 год был членом правления нефтехимического холдинга Petkim, считающегося одной из крупнейших инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.

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Версия на азербайджанском языке “Petkim”in İdarə Heyətinin keçmiş üzvü Türkiyə Mərkəzi Bankının sədri oldu

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