Бывший банкир купил долю в Mega Sigorta

Баку. 30 мая. REUTER.AZ/ Али Исмаилов, контролирующий 9% акций Mega Sigorta, продал свою долю.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, его доля приобретена Фарах Мамедовой, председателем Наблюдательного совета Caspian Development Bank, объединенного с Atabank в прошлом году.

Кроме того, два других акционера Mega Sigorta - Зейнал Алиев и Яшар Гурбанов (председатель Наблюдательного совета, акционер Rabitabank) также продали часть своих акций новому инвестору. В итоге, доля первого в компании снизилась с 19% до 10%, а второго - с 15% до 14%.

Таким образом, Ф.Мамедова стала владелицей 19% акций Mega Sigorta. Другие акционеры - Рауф Алиев (30%-ый акционер Rabitabank), Нязакят Исмаилова и Заур Гулиев контролируют, как и прежде, по 19% акций.

Mega Sigorta была основана в 2010 году на базе страховой компании BE&G, действующей с 1998 года. Ее уставный капитал составляет 14,5 млн манатов.