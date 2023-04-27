Бюро обязательного страхования выставляет автомобиль на повторный аукцион

4 мая в 10:00 в ООО "Аукционный центр недвижимости" состоятся торги по продаже имущества, принадлежащего Бюро обязательного страхования (БОС).

4 мая в 10:00 в ООО "Аукционный центр недвижимости" состоятся торги по продаже имущества, принадлежащего Бюро обязательного страхования (БОС).

Об этом Report сообщили в БОС.

На продажу будет выставлен автомобиль марки Lexus GS250, находящийся в собственности бюро. Его стартовая цена составляла 37 000 манатов, на предстоящем аукционе автомобиль будет предлагаться по цене 33 300 манатов.

Для участия в повторном аукционе необходимо внести предоплату в размере 5% от стоимости автомобиля (1 665 манатов) на счет заказчика аукциона и дополнительно 500 манатов - на счет организатора аукциона (за один рабочий день до даты проведения аукциона).