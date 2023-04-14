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Бюро обязательного страхования выставляет автомобиль на повторный аукцион со скидкой

Бюро обязательного страхования выставляет автомобиль на повторный аукцион со скидкой 25 апреля в 10:00 в ООО "Аукционный центр недвижимости" состоятся торги по продаже имущества, принадлежащего Бюро обязательного страхования (БОС).
Финансы
14 апреля 2023 г. 18:51
Бюро обязательного страхования выставляет автомобиль на повторный аукцион со скидкой

25 апреля в 10:00 в ООО "Аукционный центр недвижимости" состоятся торги по продаже имущества, принадлежащего Бюро обязательного страхования (БОС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БОС.

На продажу будет выставлен автомобиль марки "Lexus GS250", находящийся в собственности Бюро. Его начальная аукционная цена составляла 42 500 манатов, стартовая цена повторного аукциона - 38 250 манатов. На предстоящем аукционе автомобиль будет предлагаться по стартовой цене 35 150 манатов.

Для участия в повторном аукционе необходимо внести задаток в размере 5% от стоимости автомобиля (1 757 манатов). Сумма должна быть перечислена на счет заказчика аукциона за один рабочий день до даты проведения аукциона.

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