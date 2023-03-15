Бюро обязательного страхования выставляет автомобиль на повторный аукцион со скидкой

29 марта в 10:00 в ООО "Центр аукциона имущества" состоится повторный аукцион по продаже имущества Бюро обязательного страхования с 10%-й скидкой.

29 марта в 10:00 в ООО "Центр аукциона имущества" состоится повторный аукцион по продаже имущества Бюро обязательного страхования с 10%-й скидкой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бюро.

Речь идет о легковом автомобиле марки Lexus GS250. Изначальная цена на автомобиль составляла 42 500 манатов, на повторном аукционе автомобиль будет предлагаться по цене 38 250 манатов. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения аукциона 5% от этой суммы, т.е. 1 912 манатов, должны быть перечислены на счет заказчика аукциона, а плата за участие в аукционе в размере 500 манатов – на счет организатора аукциона.