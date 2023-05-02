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Бюро обязательного страхования выплатило около 4 млн манатов за ущерб незастрахованными машинами

Бюро обязательного страхования выплатило около 4 млн манатов за ущерб незастрахованными машинами За последние 5 лет Бюро обязательного страхования (БОС) выплатило 3,752 млн манатов компенсации за ущерб, причиненный в Азербайджане неизвестными, угнанными, а также незастрахованными транспортными средствами.
Финансы
2 мая 2023 г. 12:45
Бюро обязательного страхования выплатило около 4 млн манатов за ущерб незастрахованными машинами

За последние 5 лет Бюро обязательного страхования (БОС) выплатило 3,752 млн манатов компенсации за ущерб, причиненный в Азербайджане неизвестными, угнанными, а также незастрахованными транспортными средствами.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Бюро Рашад Ахмедов.

По его словам, 1,492 млн манатов из этой суммы пришлись на 2022 год.

"БОС также осуществляет страховые выплаты в случае неплатежеспособности страховых компаний-членов БОС. В этих рамках по обанкротившемуся в 2016 году ОАО "Альфа Страхование" были выплачены страховые выплаты в размере 320 тыс. манатов, а по обанкротившемуся в 2020 году ОАО "Страховая компания Standard Insurance" - 5,671 млн манатов", - добавил Р.Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке İSB son 5 ildə sığortasız maşınlarla vurulmuş zərərə görə 4 milyon manata yaxın kompensasiya ödəyib

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