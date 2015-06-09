​Бюро обязательного страхования распространило предупреждение

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) наложило ограничения на использование в информационной системе букв “O” и “İ” в графе, где указан PIN-код удостоверения личности. Об этом заявили Report в пресс-службе БОС.

По заявлению организации, в удостоверении личности граждан используются не буквы “O” и “İ”, а цифры “0” и “1”: "Однако страховые агенты часто при вводе PIN-кода в систему допускают ошибки, что в следующем году приводит к неправильному расчету класса "бонус-малус".

В связи с этим в случае неправильного расчета класса "бонус-малус" при обновлении договора страхования БОС просит страховые компании обращаться по электронному адресу support@isb.az.