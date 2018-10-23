Бюджетный прогноз министерства налогов на будущий год снизился на 1%

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В структуре доходов государственного бюджета на 2019 год поступления по линии министерства налогов составят 7 316 млн манатов или 31,9%, трансферт из Госнефтефонда - 1 164,3 млн манатов или 49,6%, поступления по линии Государственного таможенного комитета - 3 451,6 млн манатов или 15,1%, прочие доходы - 785,6 млн манатов или 3,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект государственного и сводного бюджетов на 2019 год.

Бюджетный прогноз министерства налогов на 2019 год снизился на 0,9% или 64 млн манатов по сравнению с прошлым годом. Поступления от ненефтяного сектора по линии министерства предусмотрены в объеме 4 980 млн манатов (68,1%), от нефтяного сектора - 2 336 млн манатов (31,9%).