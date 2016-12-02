Бюджетный пакет Азербайджана на 2017 год рекомендован на пленарное заседание

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Бюджетный пакет на 2017 год рекомендован на пленарное заседание после обсуждений на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека, делам молодежи и спорта, международным отношениям и межпарламентским связям, вопросам правовой политики и градостроительства, региональным вопросам.

Как сообщает Report, таким образом, обсуждения на совместном заседании парламентских комитетов завершились.

Законопроекты будут вынесены на пленарные заседания парламента, которые состоятся 6, 7 и 8 декабря.

В бюджетный пакет входят законопроекты "О госбюджете на 2017 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017 год”, а также смете расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017 год.

Отметим, что от повышения тарифов на газ и электричество в госбюджет ожидается поступление дополнительно 300 млн. манатов. Таким образом, доходы госбюджета прогнозируются на уровне 16,2 млрд. манатов, расходы – 16,9 млрд. манатов.