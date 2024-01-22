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Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе выросли на 18%

Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе выросли на 18% В 2023 году поступления в государственный бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 18 млрд 156,4 млн манатов, а в ненефтегазовом секторе - 17 млрд 418,4 млн манатов.
Финансы
22 января 2024 г. 19:23
Поступления в бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе выросли на 18%

В 2023 году поступления в государственный бюджет Азербайджана в нефтегазовом секторе составили 18 млрд 156,4 млн манатов, а в ненефтегазовом секторе - 17 млрд 418,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Отмечается, что это на 18% и 13,5% больше, чем в 2022 году соответственно.

В прошлом году поступления в бюджет в нефтегазовом секторе за счет трансфертов Государственного нефтяного фонда составили 11 млрд 737,6 млн манатов (на 48,1% больше, чем годом ранее), за счет налоговых поступлений - 6 млрд 418,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 18 % artıb

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