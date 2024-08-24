Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7%

В январе-июле этого года поступления по линии Госкомтаможни (ГТК) в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 843,61 млн манатов.

В январе-июле этого года поступления по линии Госкомтаможни (ГТК) в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 843,61 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 39% - до 1 млрд 263,961 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 4,2% - до 2 млрд 443,08 млн манатов, по акцизам - на 6,15% - до 114,432 млн манатов, по дорожному налогу - на 16,3% - до 22,138 млн манатов.