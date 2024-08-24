О нас

Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7%

Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7% В январе-июле этого года поступления по линии Госкомтаможни (ГТК) в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 843,61 млн манатов.
Финансы
24 августа 2024 г. 13:26
Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7%

В январе-июле этого года поступления по линии Госкомтаможни (ГТК) в государственный бюджет Азербайджана составили 3 млрд 843,61 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 39% - до 1 млрд 263,961 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 4,2% - до 2 млрд 443,08 млн манатов, по акцизам - на 6,15% - до 114,432 млн манатов, по дорожному налогу - на 16,3% - до 22,138 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 7 %-ə yaxın artıb

Другие новости из категории

Рынок страхования non-life в Азербайджане вырос на 2%
Рынок страхования non-life в Азербайджане вырос на 2%
24 августа 2024 г. 12:56
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 76%
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 76%
24 августа 2024 г. 12:35
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос более чем на 3%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос более чем на 3%
24 августа 2024 г. 11:54
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
24 августа 2024 г. 10:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2024)
24 августа 2024 г. 09:03
Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования ряда проектов
Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования ряда проектов
23 августа 2024 г. 17:53
Число новых компаний с азербайджанским капиталом в Турции сократилось на 18%
Число новых компаний с азербайджанским капиталом в Турции сократилось на 18%
23 августа 2024 г. 17:14
ЦБА в первом полугодии наложил штрафы и финсанкции почти на 136 тыс. манатов
ЦБА в первом полугодии наложил штрафы и финсанкции почти на 136 тыс. манатов
23 августа 2024 г. 15:18
Стройкомпания Азербайджана резко увеличивает уставный капитал
Стройкомпания Азербайджана резко увеличивает уставный капитал
23 августа 2024 г. 12:26
Kapital Bank выплатит дивиденды своим акционерам
Kapital Bank выплатит дивиденды своим акционерам
23 августа 2024 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi