О нас

Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли на 13%

Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли на 13% В январе-октябре 2023 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 235,96 млн манатов.
Финансы
14 ноября 2023 г. 12:04
Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли на 13%

В январе-октябре 2023 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 235,96 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 19,3% - до 1 млрд 357,049 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 10% - до 3 млрд 655,747 млн манатов, по акцизам - на 39,3% до 186,651 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 30,6% - до 36,513 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up by 13% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 13 % artıb

Другие новости из категории

Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 17%
Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 17%
14 ноября 2023 г. 13:10
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11%
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11%
14 ноября 2023 г. 12:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)
14 ноября 2023 г. 09:53
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2023)
14 ноября 2023 г. 09:18
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник без единой динамики
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник без единой динамики
14 ноября 2023 г. 09:10
Инфляция в Аргентине достигла почти 143%
Инфляция в Аргентине достигла почти 143%
14 ноября 2023 г. 08:56
Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн
Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн
13 ноября 2023 г. 17:14
Али Масимли: Здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5%
Али Масимли: Здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5%
13 ноября 2023 г. 16:32
Талех Кязимов: Устойчивость банковского сектора находится в центре внимания
Талех Кязимов: Устойчивость банковского сектора находится в центре внимания
13 ноября 2023 г. 15:39
В Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму более 126 млн манатов
В Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму более 126 млн манатов
13 ноября 2023 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi