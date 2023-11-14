Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли на 13%

В январе-октябре 2023 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 235,96 млн манатов.

В январе-октябре 2023 года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 5 млрд 235,96 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 19,3% - до 1 млрд 357,049 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 10% - до 3 млрд 655,747 млн манатов, по акцизам - на 39,3% до 186,651 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 30,6% - до 36,513 млн манатов.