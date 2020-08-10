Бюджетные поступления по линии таможенных органов снизились на 5%

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов сократились на 5%

Бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-июле текущего года составили 2 млрд 360,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 4,8%, составив 568,5 млн. манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 0,1%, составив 1 млрд. 691,4 млн. манатов, по акцизам - в 2,1 раз, составив 78,4 млн. манатов, а поступления по транспортному налогу - на 17,4%, составив 21,4 млн. манатов.