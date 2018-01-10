Бюджетные поступления по линии таможенных органов резко сократились

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в декабре 2017 года составил 225 379,6 тыс. манатов, что на 9 625,8 тыс. манатов или 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 38% или 20 342,1 тыс. манатов и составил 73 905,2 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, сократился на 15 566,2 тыс. манатов или 10,49% и составил 132 850,2 тыс. манатов, с акцизов вырос на 9 339,20 тыс. манатов или 147,41% (в 2,5 раза), составив 15 674,7 тыс. манатов, с дорожных налогов сократился на 23 745,90 тыс. манатов или на 88,97% (в 9,1 раза) и составил 2 949,50 тыс. манатов.