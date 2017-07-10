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    Бюджетные поступления по линии ГТК увеличились на 15% в первом полугодии

    Поступления с акцизов сократились на 11,5 млн манатов или 26% - до 32,717 млн манатов
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    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-июне 2017 года составил 1 148,557 млн манатов, что на 153,178 млн манатов или 15,4% превышает аналогичный показатель 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 241,318 млн манатов или 15,3% и составил 312,238 млн манатов.

    За этот период объем средств, поступивших с НДС, вырос на 140,57 млн манатов или 21,7% и составил 788,441 млн манатов, с акцизов сократился на 11,491 млн манатов или 26%, составив 32,717 млн манатов, с дорожных налогов - на 16,219 млн манатов или 50,1% (в 2 раза), составив 16,162 млн манатов.

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