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Бюджетные поступления по линии Госкомтаможни сократились на 10%

Бюджетные поступления по линии Госкомтаможни сократились на 10% В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 593,404 млн манатов.
Финансы
10 марта 2021 г. 17:23
Бюджетные поступления по линии Госкомтаможни сократились на 10%

В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 593,404 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 6,9% - до 158,832 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 12,3% - до 408,553 млн манатов, по дорожному налогу - на 19,1% - до 5,774 млн манатов, по акцизам - возросли на 3,8% - до 20,245 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts more than 10% decline in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük üzrə büdcə daxilolmaları 10 %-dən çox azalıb

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