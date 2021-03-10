Бюджетные поступления по линии Госкомтаможни сократились на 10%

В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 593,404 млн манатов.

В январе-феврале этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 593,404 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам снизились на 6,9% - до 158,832 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 12,3% - до 408,553 млн манатов, по дорожному налогу - на 19,1% - до 5,774 млн манатов, по акцизам - возросли на 3,8% - до 20,245 млн манатов.