Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права выросли более чем вдвое

В 2024 году 55 юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, из госбюджета было выделено 958,5 млн манатов на выполнение различных работ и оказание услуг по государственному заказу.

В 2024 году 55 юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, из госбюджета было выделено 958,5 млн манатов на выполнение различных работ и оказание услуг по государственному заказу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

Согласно документу, это на 516,4 млн манатов или в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Резкий рост выплат связан, прежде всего, с созданием в подчинении Агентства водных ресурсов Азербайджана Региональной службы мелиорации и Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации. Иными словами, основная часть увеличения (447 млн манатов) обусловлена не фактическим уровнем финансирования, а институциональными изменениями, то есть преобразованием этих двух структур в юридические лица публичного права.