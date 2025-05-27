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Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права выросли более чем вдвое

Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права выросли более чем вдвое В 2024 году 55 юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, из госбюджета было выделено 958,5 млн манатов на выполнение различных работ и оказание услуг по государственному заказу.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:10
Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права выросли более чем вдвое

В 2024 году 55 юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, из госбюджета было выделено 958,5 млн манатов на выполнение различных работ и оказание услуг по государственному заказу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

Согласно документу, это на 516,4 млн манатов или в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Резкий рост выплат связан, прежде всего, с созданием в подчинении Агентства водных ресурсов Азербайджана Региональной службы мелиорации и Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации. Иными словами, основная часть увеличения (447 млн манатов) обусловлена не фактическим уровнем финансирования, а институциональными изменениями, то есть преобразованием этих двух структур в юридические лица публичного права.

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