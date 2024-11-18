О нас

Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права увеличиваются более чем на 5%

Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права увеличиваются более чем на 5% Прогнозируется, что в 2025 году из государственного бюджета Азербайджана 56 юридическим лицам публичного права будет выделено 1 млрд 162,6 млн манатов, что на 5,2% больше по сравнению с 2024 годом.
Финансы
18 ноября 2024 г. 14:48
Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права увеличиваются более чем на 5%

Прогнозируется, что в 2025 году из государственного бюджета Азербайджана 56 юридическим лицам публичного права будет выделено 1 млрд 162,6 млн манатов, что на 5,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, 1 млрд 109,3 млн манатов из средств, которые будут выделены в следующем году, планируется направить на финансирование государственных заказов, что означает увеличение на 11,2%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 5%-dən çox artırılır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi