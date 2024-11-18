Бюджетные отчисления юридическим лицам публичного права увеличиваются более чем на 5%

Прогнозируется, что в 2025 году из государственного бюджета Азербайджана 56 юридическим лицам публичного права будет выделено 1 млрд 162,6 млн манатов, что на 5,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Прогнозируется, что в 2025 году из государственного бюджета Азербайджана 56 юридическим лицам публичного права будет выделено 1 млрд 162,6 млн манатов, что на 5,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, 1 млрд 109,3 млн манатов из средств, которые будут выделены в следующем году, планируется направить на финансирование государственных заказов, что означает увеличение на 11,2%.