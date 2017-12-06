Бюджетные отчисления таможенных органов в ноябре сократились

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-ноябре текущего года составили 2 383,4 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последний год таможенные пошлины выросли на 15,8%, до 632,969 млн манатов, средства, поступившие с НДС, - на 20%, до 1 640,339 млн манатов, сборы с акцизов сократились на 9,6%, до 78,249 млн манатов, дорожные налоги - на 43,7%, до 31,842 млн манатов.
В ноябре по линии ГТК в бюджет поступило 214,75 млн манатов, что на 2,2% ниже показателя ноября прошлого года.
В годовом исчислении таможенные пошлины выросли на 15,1%, до 61,393 млн манатов, средства, поступившие с НДС, сократились на 10,1%, до 142,592 млн манатов, сборы с акцизов выросли на 56,6%, до 7,89 млн манатов, дорожные налоги - на 7%, до 2,875 млн манатов.
|Таможенные отчисления
|01-10.2016
|11.2016
|01-11.2016
|01-10.2017
|11.2017
|01-11.2017
|Пошлины
|493 307
|53 338
|546 645
|571 576
|61 393
|632 969
|НДС
|1 208 352
|158 553
|1 366 905
|1 497 747
|142 592
|1 640 339
|Акцизные налоги
|81 521
|5 038
|86 559
|70 359
|7 890
|78 249
|Дорожные налоги
|53 864
|2 688
|56 552
|28 967
|2 875
|31 842
|Всего
|1 837 044
|219 616
|2 056 660
|2 168 650
|214 750
|2 383 400
Namiq HüseynovАвтор новости
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