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    Бюджетные отчисления таможенных органов в ноябре сократились

    За 11 месяцев года сборы с акцизов сократились на 10%, дорожные налоги – на 44%© Report

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-ноябре текущего года составили 2 383,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год таможенные пошлины выросли на 15,8%, до 632,969 млн манатов, средства, поступившие с НДС, - на 20%, до 1 640,339 млн манатов, сборы с акцизов сократились на 9,6%, до 78,249 млн манатов, дорожные налоги - на 43,7%, до 31,842 млн манатов.

    В ноябре по линии ГТК в бюджет поступило 214,75 млн манатов, что на 2,2% ниже показателя ноября прошлого года.

    В годовом исчислении таможенные пошлины выросли на 15,1%, до 61,393 млн манатов, средства, поступившие с НДС, сократились на 10,1%, до 142,592 млн манатов, сборы с акцизов выросли на 56,6%, до 7,89 млн манатов, дорожные налоги - на 7%, до 2,875 млн манатов.

    Таможенные отчисления 01-10.2016 11.2016 01-11.2016 01-10.2017 11.2017 01-11.2017
    Пошлины 493 307 53 338 546 645 571 576 61 393 632 969
    НДС 1 208 352 158 553 1 366 905 1 497 747 142 592 1 640 339
    Акцизные налоги 81 521 5 038 86 559 70 359 7 890 78 249
    Дорожные налоги 53 864 2 688 56 552 28 967 2 875 31 842
    Всего 1 837 044 219 616 2 056 660 2 168 650 214 750 2 383 400
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