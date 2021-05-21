Бюджетные отчисления AzerGold достигли 55 млн манатов

Компания достойно представляет горнодобывающий сектор страны во всем мире

ЗАО AzerGold сегодня является одним из лидеров ненефтяной промышленности в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на бизнес-форуме "Ювелирное производство: текущее состояние и перспективы".

По его словам, наряду с внесением вклада в социально-экономическое развитие, компания достойно представляет горнодобывающий сектор страны во всем мире: "Вы знаете, что для организации торговли металлами на международной бирже добывающие компании должны пройти ряд сложных процедур и международных аудиторских проверок. Сегодня мы еще раз с гордостью можем заявить, что AzerGold успешно прошел все эти многочисленные проверки в 2017 году и, заключив контракт с одной из ведущих мировых аффинажных компаний Швейцарии, смог вывести на мировой рынок азербайджанскую продукцию. С 2017 года за 4 года мы реализовали более 241 тыс. унций золота и 422 тыс. унций серебра, в целом привлекли в экономику страны более 614 млн манатов", - сказал он.

"Кроме того, в результате этих операций мы уплатили в государственный бюджет налогов и сборов на сумму более 54,5 млн манатов. Из них 47,7 млн манатов были уплачены Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, а 6,8 миллиона манатов - Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения", - добавил З.Ибрагимов.