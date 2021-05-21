О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бюджетные отчисления AzerGold достигли 55 млн манатов

Бюджетные отчисления AzerGold достигли 55 млн манатов Компания достойно представляет горнодобывающий сектор страны во всем мире
Финансы
21 мая 2021 г. 13:43
Бюджетные отчисления AzerGold достигли 55 млн манатов

ЗАО AzerGold сегодня является одним из лидеров ненефтяной промышленности в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на бизнес-форуме "Ювелирное производство: текущее состояние и перспективы".

По его словам, наряду с внесением вклада в социально-экономическое развитие, компания достойно представляет горнодобывающий сектор страны во всем мире: "Вы знаете, что для организации торговли металлами на международной бирже добывающие компании должны пройти ряд сложных процедур и международных аудиторских проверок. Сегодня мы еще раз с гордостью можем заявить, что AzerGold успешно прошел все эти многочисленные проверки в 2017 году и, заключив контракт с одной из ведущих мировых аффинажных компаний Швейцарии, смог вывести на мировой рынок азербайджанскую продукцию. С 2017 года за 4 года мы реализовали более 241 тыс. унций золота и 422 тыс. унций серебра, в целом привлекли в экономику страны более 614 млн манатов", - сказал он.

"Кроме того, в результате этих операций мы уплатили в государственный бюджет налогов и сборов на сумму более 54,5 млн манатов. Из них 47,7 млн манатов были уплачены Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, а 6,8 миллиона манатов - Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения", - добавил З.Ибрагимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке AzerGold's budget payments reach AZN 55 million
Версия на азербайджанском языке “AzerGold”un büdcə ödənişləri 55 milyon manata çatıb

Самое читаемое

В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi