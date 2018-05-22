Бюджетные организации Азербайджана сэкономили 90 млн манатов в прошлом году

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Бюджетные организации Азербайджана по итогам 2017 года вернули в госбюджет примерно 90 млн манатов неиспользованных средств".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"Поступления в госбюджет по линии министерства налогов снизились, по линии государственного таможенного комитета увеличились. Хотя по сравнению с предыдущим годом местные и централизованные доходы сократились, прогноз по централизованным доходам исполнен с дефицитом, по местным доходам перевыполнен", - сказал он.

По словам В. Гюльмамедова, 46,6% расходов бюджета было выполнено в первом полугодии 2017 года.

"В прошлом году заключено 8 900 договоров по закупкам на 4,424 млрд манатов. Число закупок равномерно распределено в первом и втором полугодии. 7 630 закупок проведено на конкурсной основе. Разделы социального обеспечения и социальной защиты в структуре расходов выполнены на 100,1%", - добавил он.