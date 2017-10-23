Бюджетные доходы от нефтяного сектора Азербайджана оцениваются в 11 млрд манатов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Доля доходов бюджета от нефтяного сектора Азербайджана в совокупном бюджете на следующий год предусматривается в объеме 55,1% или 11,096 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете Азербайджана на 2018 год", это на 3,156 млрд манатов или 39,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2017 год.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составляет 9,216 млрд манатов или 83,1%, поступления от нефтяного сектора по линии налоговых органов - 1,880 млрд манатов или 16,9% общих доходов бюджета от нефтяного сектора.

Бюджетные отчисления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в структуре поступлений нефтяного сектора по линии налоговых органов предусмотрены в объеме 1,380 млрд манатов, налог на прибыль Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) - в объеме 500 млн манатов. Это составляет соответственно 73,4% и 26,6% поступлений нефтяного сектора по линии налоговых органов, и превышает соответственно на 15 млн манатов и 25 млн манатов аналогичные показатели SOCAR и АМОК за прошлый год.

Отметим, что общие доходы государственного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 20,127 млрд манатов.