Бюджетные доходы ГНФАР в 2018 году составят 10,676 млрд манатов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году прогнозируются в объеме 10 676,4 млн манатов, что на 137,5 млн манатов или 1,3% меньше по сравнению с аналогичным прогнозом на 2017 год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шерифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год на сегодняшнем совместном заседании пяти комитетов парламента.

Из этой суммы 9 723,8 млн манатов или 91,1% придется на поступления от продажи прибыльной нефти и газа.

Бюджетные расходы ГНФАР ожидаются в объеме 11 986,5 млн манатов, что на 3 223,9 млн манатов или на 21,2% меньше, чем в 2017 году.

Трансферт в государственный бюджет составит 9 216,0 или 76,9% расходов фонда, на финансирование ряда инфраструктурных проектов (различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы, реализацию проектов строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Южного газового коридора, доля участия Азербайджана в различных энергетических проектах) придется 2 754,3 млн манатов или 23%, финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 29,3 млн манатов.

Бюджетные доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) прогнозируются в объеме 3 578,76 млн манатов. В структуре расходов ГФСЗ на выплату трудовых пенсий предусмотрено выделение 3 407,0 млн манатов или 97,5%.