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Госкомтаможня Азербайджана обеспечит около 16% доходов госбюджета

Госкомтаможня Азербайджана обеспечит около 16% доходов госбюджета В следующем году Государственный таможенный комитет обеспечит 4 260 млн манатов или 15,9% доходов государственного бюджета Азербайджана.
Финансы
5 ноября 2021 г. 15:53
Госкомтаможня Азербайджана обеспечит около 16% доходов госбюджета

В 2022 году Государственный таможенный комитет обеспечит 4 260 млн манатов или 15,9% доходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О сводном бюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 9,2% больше, чем утвержденный прогноз на этот год.

В структуре поступлений по линии таможенных органов 2 190 млн манатов (на 6,2% больше) или 51,4% приходится на налог на добавленную стоимость (НДС) на импортируемые товары, 160 млн манатов (на 5,9% меньше) или 3,8% - на акцизы, 1 150 млн манатов (на 21,1% больше) или 27% - на таможенные пошлины, 40 млн манатов (не изменились) или 0,9% - на дорожный налог.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcə yükü 9% artırılır

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