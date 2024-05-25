Бюджетная цена на нефть в Азербайджане повышается до 75 долларов США

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусматривается увеличение среднегодовой экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light на 15 долларов США.

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусматривается увеличение среднегодовой экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light на 15 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, в базовом сценарии макроэкономических прогнозов Министерства экономики внесены изменения, и среднегодовая цена на один баррель нефти поднялась с 60 до 75 долларов (с учетом фактических цен продаж и прогноза на оставшуюся часть года в 70 долларов, что на 15 долларов выше, чем в предыдущем прогнозе). Прогнозируется, что в 2024 году ВВП составит 121,3 млрд манатов (на 3 млрд манатов больше, чем было представлено при составлении проекта бюджета), включая ненефтяные доходы в размере 84,7 млрд манатов (на 0,6 млрд манатов больше, чем было представлено при составлении проекта бюджета).

Обновленный макроэкономический прогноз создает условия для пересмотра прогноза доходов на 2024 год, учитывая благоприятную динамику цен на мировых нефтяных рынках, фактическую реализацию доходов в текущем году и возможности использования дополнительных фискальных ресурсов в государственном бюджете.