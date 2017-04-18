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    Бюджет в первом квартале исполнен с дефицитом

    Расходы бюджета превысили доходы на 321,2 млн манатов

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 3 591,5 млн манатов, израсходовано - 3 912,7 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 321,2 млн манатов или до 2,1% ВВП.

    Напомним, что за январь-февраль доходы государственного бюджета Азербайджана составили 2 370,5 млн манатов, расходы - 2 191,7 млн манатов, профицит бюджета составил 1,8%. 

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