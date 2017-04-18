Бюджет в первом квартале исполнен с дефицитом

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 3 591,5 млн манатов, израсходовано - 3 912,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 321,2 млн манатов или до 2,1% ВВП.

Напомним, что за январь-февраль доходы государственного бюджета Азербайджана составили 2 370,5 млн манатов, расходы - 2 191,7 млн манатов, профицит бюджета составил 1,8%.