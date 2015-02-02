Бюджет США на 2016 год составит 4 трлн. долларов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США запросит у американского Конгресса 4 трлн. долларов в рамках федерального бюджета на 2016 финансовый год. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс", в распоряжение которой попали основные предложения Белого дома.

Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что согласно данной информации, дефицит бюджета составит 474 млрд. долларов. Как отмечает издание, эта сумма равна 2,5% ВВП.

Подчеркивается, что "большинство экспертов полагают, что данный уровень является подконтрольным". При этом ожидается, что с каждым годом данный показатель будет увеличиваться и к 2025 году достигнет отметки в 687 млрд. долларов.

Как отмечает издание, одним из основных пунктов бюджетного предложения президента Барака Обамы является "наступление на крупные корпорации, которые оставляют за рубежом полученные там доходы". Белый дом уже не раз заявлял о намерении сделать все возможное, чтобы американские компании, работающие в других странах, возвращали свою прибыль в США и создавали здесь новые рабочие места.

Кроме того, предполагается, что речь в бюджете пойдет о повышении налогов для наиболее богатой части американцев. Этому пункту сопротивляется республиканская оппозиция.

Как полагают многие эксперты, вокруг нового проекта бюджета в Вашингтоне развернутся серьезные политические баталии. В этой связи уместно напомнить, что все последние годы из-за разногласий между демократами и республиканцами федеральный бюджет принимался либо "на флажке", либо когда время для решений вовсе истекло.