Бюджет Службы финансового мониторинга сократился на 10%

Служба финансового мониторинга в 2022 году получила доход в размере 2,751 млн манатов.

Служба финансового мониторинга в 2022 году получила доход в размере 2,751 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 9,7% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году расходы службы были в этом же объеме. Расходы на человеческие ресурсы составили 2,44 млн манатов (на 8,9% меньше, чем в годовом исчислении), расходы на амортизацию - 120 тысяч манатов (на 2,6% больше), административные расходы- 189 тысяч манатов (на 24,4% меньше).

На 1 января этого года активы службы составили 8,014 млн манатов, что на 1,6% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации увеличились на 2,7% и достигли 4,787 млн манатов, а балансовый капитал остался неизменным и составил 3,227 млн манатов.