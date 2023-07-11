Бюджет РФ в 2022 году недополучил свыше $27 млрд по налогам

Задолженность компаний перед бюджетом РФ в 2022 году увеличилась на 545 миллиардов рублей (на 27,5%) по сравнению с 2021 годом, достигнув отметки в 2,5 триллиона рублей (около 27,3 млрд долларов).
Как передает
Основная причина роста задолженности связана с отсрочкой уплаты НДС отдельными компаниями, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
В Счетной палате заявили, что риски возникновения задолженности по налогам существуют всегда, поскольку основные причины включают несвоевременное перечисление платежей и доначисления в результате контрольных мероприятий.