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Бюджет РФ в 2022 году недополучил свыше $27 млрд по налогам

Бюджет РФ в 2022 году недополучил свыше $27 млрд по налогам Задолженность компаний перед бюджетом РФ в 2022 году увеличилась на 545 миллиардов рублей (на 27,5%) по сравнению с 2021 годом, достигнув отметки в 2,5 триллиона рублей (около 27,3 млрд долларов).
Финансы
11 июля 2023 г. 07:11
Бюджет РФ в 2022 году недополучил свыше $27 млрд по налогам

Задолженность компаний перед бюджетом РФ в 2022 году увеличилась на 545 миллиардов рублей (на 27,5%) по сравнению с 2021 годом, достигнув отметки в 2,5 триллиона рублей (около 27,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на "Известия", такие данные содержатся в заключении комитета Государственной Думы РФ по экономической политике о выполнении бюджета за 2022 год.

Основная причина роста задолженности связана с отсрочкой уплаты НДС отдельными компаниями, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В Счетной палате заявили, что риски возникновения задолженности по налогам существуют всегда, поскольку основные причины включают несвоевременное перечисление платежей и доначисления в результате контрольных мероприятий.

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